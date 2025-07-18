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Dünya

Hamas'tan Filistinlilere Mescid-i Aksa çağrısı

Hamas Hareketi, Kudüs'te ve işgal altındaki diğer topraklarda yaşayan tüm Filistinlilere, Mescid-i Aksa'da bulunmak üzere seferber olmaları çağrısında bulundu.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Hamas'tan Filistinlilere Mescid-i Aksa çağrısı
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin, Telegram sayfasından yaptığı çağrıda, İsrailli sivillerin saldırıları, tahribatları ve kirletmelerine karşı Aksa'nın kutsallığının savunulması gerektiğini kaydetti.

Yoğun bir şekilde Aksa'da bulunmanın ve namazların orada eda edilmesinin, işgal güçlerinin mekanı izole etme çabalarını kırmak anlamında önemli bir adım olduğunu belirten Nasıreddin, Filistin halkının kararlılığının işgalci İsrail'e karşı güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Nasıreddin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı ve komploları kabul edemeyiz. İşgalin kutsal mekanlarımıza yönelik dinî ve Yahudileştirme savaşındaki yükselttiği kriz, onun sonunu ve topraklarımızdan silinmesini hızlandırmaktadır."

"Aksa'ya yönelik her saldırı, tüm milletin onuruna yapılmış bir saldırıdır." diyen Hamaslı yetkili, tüm İslam ümmetinin, Peygamberlerinin İsra yolculuğunun gerçekleştiği güzergah için öfkelenmesi ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

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