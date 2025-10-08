Hamas'tan Gazze açıklaması: Gerçek güvenceler istiyoruz

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanması çerçevesinde yapılan müzakerelerde Hamas heyetinin başkanlığını yapan Hayye, Kahire el-İhbariyye televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Hayye, "saldırıların sonlandırılması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Trump'ın planına göre hakkında konuşulan Filistinli esirlerin karşılığında İsrailli canlı ve cansız tüm esirlerin serbest bırakılması için sorumluluk sahibi ve olumlu bir tutumla hazır olduklarını" vurguladı.

Buna rağmen İsrail'in Hamas'ın Trump'ın planı konusunda mutabık kaldıklarını duyurdukları zamandan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere öldürmeye, yardımları engellemeye devam ettiğini ifade eden Hayye, Tel Aviv'in daha önce yapılan ilk anlaşmayı (Kasım 2023) bozduğunu ve tamamlamadığını; bu yıl ise müzakere yapılırken yeniden saldırılara başvurduğunu aktardı.

Hayye, "İsrail'in tarih boyunca verdiği sözlere bağlı kalmadığını" belirterek, "işgali tecrübe ettiklerini ve ona bir an bile itimat etmediklerini" vurguladı.

Hamas heyeti başkanı Hayye, uluslararası toplumdan, ABD Başkanı Donald Trump'tan ve müzakerelere destek veren ülkelerden "gerçek teminatlar" talep etti.

Filistin halkının iki yıldır devam eden saldırılar boyunca yaşadığı kaygıları, acıları ve üzüntüleri taşıdıklarını vurgulayan Hayye, Hamas'ın müzakereleri sorumluluk sahibi bir şekilde ve ciddiyetle yürüttüğünü belirtti.

Hayye, Hamas'ın Filistin halkının istikrar, hürriyet, devlet kurma ve kendi kaderini tayin etme konularındaki hedef ve taleplerini gerçekleştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Hamaslı yetkili, saldırıların sonsuza dek son bulmasını, Filistin halkının, bölgedeki diğer halklar gibi istikrarlı bir hayat sürmesini istediklerini vurguladı.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı bildirilmişti.

Hamas ve İsrail heyetlerinin 5 Ekim'de esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakereleri için Mısır'a ulaştığı belirtilmişti.

Müzakerelerin 6 Ekim'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladığı duyurulmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.

06.22 Fas'taki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan 2 Faslının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

05.06 Venezuela, Kolombiya ve Brezilya'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto ederek Filistin halkına destek verdi

04.32 Tunus'ta öğrenciler İsrail'in 2 yıldır Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etmek için gösteriler düzenledi.

03.54 İsrail'in 2 yıldır soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde başta ABD Başkanı Donald Trump'ın ve uluslararası toplumun sükûnet çağrılarını görmezden gelerek 4-7 Ekim tarihlerinde 230'dan fazla saldırı düzenlediği ve 118 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

03.22 İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Zeynel Abidin Özkan, "Filodaki gemiler 30 mil altına kadar Gazze'ye yaklaşmayı başardı hamdolsun. Ve aramızda Gazze'ye 10 milden daha az yanaşan gemilerimiz de var. Bu abluka siyonist İsrail'in her türlü zorbalığına rağmen Sumud filosuyla inşallah kırıldı." dedi.

02.45 İtalya'nın güneyindeki Puglia Bölgesi'nin yönetimi, Küresel Sumud Filosu'ndaki İtalyan ve Puglialı vatandaşları yasa dışı alıkoyan İsrail hükümeti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

02.23 Fas'ta çok sayıda kişi "Aksa Tufanı'nın" 2. yılını anmak ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

02.07 İsrail hapishanelerinde zor şartlar altında tutulan ve çeşitli hastalıklardan muzdarip 22 yaşındaki bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00.42 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım beklerken ateş açarak yaraladığı otizm hastası Filistinliyi aylar sonra serbest bıraktı.

00.12 İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ikinci yılında, İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

00.07 Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen açılmasına katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

00.00 İsrail'le yapılan müzakerelerde Hamas heyetinin başkanı Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması konusunda daha önceki taahhütlerini yerine getirmediğine işaret ederek saldırıların kesin şekilde durması için gerçek manada güvenceler talep ettiklerini belirtti.