Hamas'tan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Netanyahu'nun olması adaletle çelişiyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesini 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirdi.

22 Ocak 2026 Perşembe 21:39
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği Gazze Barış Kurulu'na Netanyahu'nun katılmasına tepki gösterildi.

Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'nun Barış Kurulu'na katılmasının kınandığı açıklamada, "Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir." denildi.

"EN BARBARCA İHLALLERE DEVAM EDİYOR"

Netanyahu'nun hala Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını baltalama çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de ateşkesin üzerinden 3 aydan fazla süre geçtiği halde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri hedef almanın yanı sıra yerleşim yerlerini yıkma ve sığınma merkezlerini hedef alarak en barbarca ihlallere devam ediyor."

İstikrarı sağlamanın ilk adımı olarak İsrail ihlallerine son verilmesinin talep edildiği açıklamada, Netanyahu başta olmak üzere Gazze'ye dayatılan açlık ve toplu katliamlardan sorumlu İsraillilerin yargılanması talebinde bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'ın davetinin ardından Gazze planı kapsamında kurulan Barış Kurulu'na katılacağını açıklamıştı.

