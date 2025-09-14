İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan Gazze için çağrı: Arap ve İslam dünyası ayağa kalksın!
Dünya

Hamas'tan Gazze için çağrı: Arap ve İslam dünyası ayağa kalksın!

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarına, Hamas'tan mesaj geldi. Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

AA14 Eylül 2025 Pazar 20:44 - Güncelleme:
Hamas'tan Gazze için çağrı: Arap ve İslam dünyası ayağa kalksın!
ABONE OL

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarına, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yönelik saldırısını görüşmek üzere yarın Doha'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi öncesinde bugün dışişleri bakanları düzeyinde hazırlık toplantısı yapıldı.

Hamas tarafından dışişleri bakanları ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların genel sekreterlerine gönderilen yazılı mesajda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmaları için yürütülen çalışmaların İsrail hükümeti tarafından sabote edildiği belirtildi.

Mesajda, Doha'ya yönelik saldırının, müzakere heyetinin, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmesi ve ateşkese yönelik yeni teklifi teslim almasından bir gün sonra meydana geldiği aktarıldı.

Söz konusu saldırının, müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar'ın egemenliğine yönelik apaçık bir saldırı olduğu ifade edildi.

Hamas'ın Gazze'deki soykırımın durması için azami esneklik gösterdiği ancak İsrail hükümetinin, suikastlar düzenleyerek, yeni şartlar ekleyerek ve katliamlar yaparak tüm anlaşmaları baltaladığı kaydedildi.

Hamas, anlaşmanın tüm maddelerine uymasına rağmen İsrail'in Ocak 2025'te varılan anlaşmayı saldırılara, katliamlara ve zorla yerinden etme ve Filistinlileri aç bırakma politikasına geri dönerek bozduğu aktarıldı.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik soykırım ve zorla yerinden etme planını sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen mesajda, aşırı sağcı İsrail hükümetinin, dünyada ve bölgede terör ve radikalizme tehlikeli bir kapı araladığı ifade edildi.

Mesajda, uluslararası toplum ile Arap ve İslam ülkelerinden, "İsrail'in saldırılarının son bulması, liderlerinin savaş suçları ve devlet egemenliği ihlalinden yargılanması, siyasi ve ekonomik olarak boykot edilerek uluslararası alanda tecrit edilmesi için harekete geçmeleri" istendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.