ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesinin ardından dünyaya duyurduğu 20 maddelik Gazze Barış Planı'yla ilgili Hamas'tan kritik bir açıklama geldi. Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi, BBC'ye yaptığı açıklamada, Hamas'ın Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi ve 48 rehinenin serbest bırakılmasını öngören 20 maddelik barış planını, büyük olasılıkla reddedeceğini söyledi. İngiliz kamu yayın kuruluşu yetkilinin söz konusu planın "İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiğini" ve "Filistin halkının çıkarlarını göz- ardı ettiğini" söylediğini aktardı.

SUİKASTTAN KORUYUN

Yetkili, Hamas'ın silahsızlanmayı ve teslim olmayı reddettiğini de sözlerine ekledi. Hamas ayrıca Gazze Şeridi'nde herhangi bir 'Uluslararası İstikrar Gücü'nün varlığını da reddediyor. Öte yandan Hamas'a yakın kaynaklar, bu iki maddede değişiklik talep edildiğini belirtti. Hamas'ın, İsrail'in suikastlarla ateşkesi ihlal etmeyeceğine dair uluslararası garanti istediği öne sürüldü. ABD Başkanı Trump barış teklifini kabul etmesi için Hamas'ı beklediklerini söylemişti. Hamas'a açıkça tehditler yönelten Trump, "Cevap için 3-4 gün veriyorum. Anlaşmayı reddederse İsrail gerekeni yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde dün gerçekleştirdiği saldırılarda 67 Filistinli yaşamını yitirdi.

20 maddelik Gazze planına göre, İsrail, Gazze'yi işgal ve ilhak etmeyecek Filistinliler de Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak.

KUZEYE GİRİŞLER DURDURULDU!

ABD Başkanı Trump'ın önerdiği barış planına Hamas'ın yanıtı beklenirken, İsrail Gazze'ye yoğun bombardıman başlattı. Saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentine yönelik kara harekatını sürdüren İsrail ordusu, kuzeye girişleri durdurduğunu bildirdi. Kuzeyden güneye göç edenlere ise "teftişsiz" bir şekilde izin verileceğini ifade etti.