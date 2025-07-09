İsrail'in yoğun saldırılar düzenleyerek, 57 bin 575 Filistinlinin ölümüne neden olduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, grubun ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Temmuz'da İsrail'in kabul ettiğini açıkladığı 60 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini bildirdi.

Al-Nunu, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne acil ihtiyaç duyulan yardımların kesintisiz akışını sağlamak ve İsrail saldırılarını durdurmak amacıyla 10 esiri serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Hamas yetkilisi, "Halkımızı korumak, soykırım suçunu durdurmak ve savaş tamamen sona erene kadar yardımların serbest ve onurlu bir şekilde girişine ve akışına izin vermek için gerekli esneklik gösterildi" dedi.

Al-Nunu, müzakerelerin iki önemli konu üzerinde devam ettiğini; bunların birinin yardımın kesintisiz girişinin sağlanması, diğerinin ise Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hedefleyen "mekanizmalar" olduğunu aktardı. Hamas yetkilisi, ateşkesin ilk aşamasında İsrail askerlerinin çekilme sınırlarının, Filistinlilerin hayatlarını etkilemeyecek ve "müzakerelerin ikinci aşamasının yolunu açacak" şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

TRUMP, GAZZE'DE BU HAFTA ANLAŞMA OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ

Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı bazı liderleri ağırladığı toplantının sonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmelerinde "çoğunlukla Gazze'den bahsettiklerini" söyleyen Trump, "Gazze ve üzerinde çok uğraştığımız diğer tüm konular hakkında kesin bir şey yok, ancak bir anlaşmaya, bir tür uzlaşmaya varma ihtimalimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Trump, Gazze konusunda, bu hafta anlaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildirdi.

BEYAZ SARAY'DA YAPILAN GİZLİ TOPLANTI

Beyaz Saray'da Steve Ron Dermer ile Katar elçisi arasında yapılan gizli bir toplantıyla ilgili soruyu cevaplayan Trump, ikilinin, Gazze'de esirler ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde önemli ilerleme sağladığı iddiasının 'mümkün' olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump şunları kaydetti:

"Muhtemelen, size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Gizli olup olmadığını bilmiyorum ama benim için önemli değil. Sırlar bizi istediğimiz şeye ulaştırıyorsa iyidir. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirleri geri almak istiyoruz. Ve sanırım bunu başarmaya yakınız."