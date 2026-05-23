Hamas'tan işgalci İsrail'e ateşkes suçlaması: Saldırılar anlaşmalara açık darbe

Hamas, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artırarak gece saatlerinde evleri bombalamasının ve sivilleri yerinden etmesinin ateşkes anlaşmalarına açık darbe olduğunu açıkladı.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 12:56 - Güncelleme:
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen sivil yerleşim alanlarını hedef almayı sürdürdüğünü, bunun sahada yeni fiili durum oluşturma ve halk üzerinde baskıyı artırma girişimi olduğunu ifade etti.

"İsrail'in gece boyunca Gazze'de evleri hedef almasının ateşkes anlaşmasına açık bir darbe" olduğu aktarılan açıklamada, "İşgal güçlerinin bombardıman, yıkım ve sivil yerleşimlere yönelik ilerleyişini sürdürmesi, halkımıza yönelik baskıyı artırma ve yeni bir fiili durum dayatma girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Kasım, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in geri çekilmesi ve sahada yeni emrivakiler yaratmaktan kaçınması gerektiğini ancak buna uyulmadığını belirterek, sivil bölgelerin hedef alınmasının sistematik bir saldırı politikası olduğunu vurguladı.

Açıklamada, dün gece gerçekleşen saldırılarda sivillerin yaşadığı binaların vurulduğu, yüzlerce ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve bölgede büyük panik yaşandığı kaydedildi.

Kasım, yaşananların "geçici ihlaller değil, bilinçli ve sistematik bir saldırı" olduğunu ifade ederek kuşatma, aç bırakma ve öldürme politikalarının devam ettiğini söyledi.

Hamas, arabuluculara çağrıda bulunarak İsrail'in anlaşmaya uymasının sağlanması için acil müdahale talep etti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu saldırılar sonucu 890 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 677 kişi yaralandı.

