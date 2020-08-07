İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ağustos 2020 Cuma / 17 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3104
  • EURO
    8,6691
  • ALTIN
    483.436
  • BIST100
    1032.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan İsrail Mahkemesi'nin 'Harem-i İbrahim Camisi' kararına tepki: Bu Filistin halkına saldırıdır
Dünya

Hamas'tan İsrail Mahkemesi'nin 'Harem-i İbrahim Camisi' kararına tepki: Bu Filistin halkına saldırıdır

Hamas, El-Halil Belediyesinin, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurulmaması yönündeki talebini reddetmesine tepki göstererek, caminin hüviyetini değiştirme çabalarını Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırı olarak değerlendirdi.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 10:03 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 10:03
ABONE OL

Hamas Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nin hüviyetini değiştirme çabalarını, Filistin halkına ve kutsal değerlerine yönelik saldırı olarak değerlendirdi.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım, İsrail Mahkemesi'nin, El-Halil Belediyesinin, Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör kurulmaması yönündeki talebini reddetmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kasım, "Alınan karar, tüm Siyonist kurumların ve tabii ki bu şekli mahkemelerin Filistin halkına, haklarına ve kutsal değerlerine yönelik saldırıya ortak olduğunu gösteriyor." dedi.

Mahkemenin aldığı kararın, İsrail'in, El-Halil kentini Yahudileştirme ve tarihini çarpıtma politikasının bir devamı olduğunu belirten Kasım, bunun aynı zamanda Kudüs'te uygulanan, çağdaş tarihin tanık olduğu en büyük tarihi çarpıtma politikasının bir uzantısı olduğunu vurguladı.

Kudüs, El-Halil ve tüm Filistin kentlerinin birer Arap kenti olduğuna dikkati çeken Kasım, İsrail'in bu kentlerin hüviyetini ve tarihini değiştirme çabasının başarılı olmayacağını kaydetti.

Kasım ayrıca, İsrail'in Kudüs ve El-Halil'deki Yahudileştirme politikalarına karşı ortak ve ciddi bir şekilde hareket etme çağrısında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.