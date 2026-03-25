İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3617
  • EURO
    51,5072
  • ALTIN
    6500.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan İsrail Meclisi'ne sert tepki: Hapishaneler infaz alanına dönüşecek
Dünya

Hamas'tan İsrail Meclisi'ne sert tepki: Hapishaneler infaz alanına dönüşecek

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak meclis genel kuruluna göndermesi, Hamas'ın sert tepkisine yol açtı. Hamas, bu düzenlemenin hapishaneleri 'doğrudan infaz alanlarına' dönüştürmeyi amaçladığını belirterek uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 11:53
ABONE OL

İsrail Meclisi bünyesindeki Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısını ilk okumada onaylaması, bölgede gerilimi yeniden tırmandırdı. Hamas, bu adımı uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve dünya kamuoyuna güçlü bir çağrıda bulundu.

"TEHLİKELİ TERÖR ADIMI"

Hamas, İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak, meclis genel kuruluna göndermesine tepki göstererek, bunun hapishaneleri "doğrudan infaz alanlarına" dönüştürmeyi amaçladığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, komitenin "Filistinli esirlerin idamı yasası" olarak bilinen düzenlemeyi ilk okumada onaylaması, "hapishanelerdeki cesur esirlere yönelik öldürme ve infaz suçlarının uygulanmasının önünü açan tehlikeli bir terör adımı" olarak nitelendirildi.

HAMAS'TAN ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ UYARISI

Bunun "savaş esirlerine ilişkin tüm uluslararası yasa ve sözleşmeleri açıkça ihlal ettiği" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yasanın tehlikesi konusunda uyarıyoruz. İşgal güçleri bu yasa aracılığıyla, daha önce işkence, yoksun bırakma ve tıbbi ihmal yoluyla uyguladığı yavaş öldürme yöntemlerinin ardından, hapishaneleri doğrudan infaz alanlarına dönüştürmeyi amaçlamaktadır."

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Suç teşkil eden bu yasanın sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunun kaydedildiği açıklamada, uluslararası topluma, insan hakları kurumlarına ve dünyanın tüm özgür insanlara, "nihai olarak kabul edilmeden önce bu suçun durdurulması için acilen harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak meclis genel kuruluna göndermişti.

  • Filistinli mahkumlar idam
  • Hamas
  • İsrail Meclisi
  • Filistin esirleri
  • uluslararası hukuk ihlali

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.