Hamas'tan İsrail'e uyarı

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin konuya dair açıklamaları, Hareket'in internet sitesinde yayımlandı.



Aruri, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal bölme girişimleri için ramazan ayını fırsat olarak kullanabileceğine dikkati çekti.

İsrail'in bu girişimleri doğrultusunda Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına izin vermesi halinde Filistinlilerin tepkisiyle karşılaşacağı uyarısında bulunan Aruri, şunları kaydetti:

"İşgalci, kendi girişimlerine karşı halkımızın ve direnişimizin güçlü tepkisinden şüphe etmesin. Bizler, bu ihlallerin sürdürülmesine karşı uyarıda bulunuyoruz. Bizim sabrımız tükendi, halkımızın bize güvenine layık olacağız."

Aruri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin köy ve beldelerini Yahudi yerleşimcilerden korumak için hazırlıklı olma çağrısı yaparak söz konusu hazırlıklar için hem halktan hem resmi kurumlardan destek istedi.

Batı Şeria'daki tüm direniş eylemlerinin Hamas tarafından desteklendiğine vurgu yapan Aruri, bu eylemleri "İsrail'in saldırılarıyla tansiyonu yükseltmesine karşı doğal sonuçlar" olarak yorumladı.