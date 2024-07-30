İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2024 Salı / 24 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0969
  • EURO
    35,8105
  • ALTIN
    2564.13
  • BIST100
    10691.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan İsrail'in Beyrut saldırısına ilişkin açıklama: Tehlikeli bir tırmanış
Dünya

Hamas'tan İsrail'in Beyrut saldırısına ilişkin açıklama: Tehlikeli bir tırmanış

Hamas Hareketi, İsrail'in Beyrut'un güneyinde bulunan Hizbullah'ın merkezine düzenlediği saldırının 'tehlikeli bir tırmanış' olduğunu belirterek olayı kınadı.

AA30 Temmuz 2024 Salı 23:48 - Güncelleme:
Hamas'tan İsrail'in Beyrut saldırısına ilişkin açıklama: Tehlikeli bir tırmanış
ABONE OL

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Beyrut'un güney banliyösündeki Hizbullah karargâhını hedef alan ve çok sayıda masum vatandaşın şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan, Lübnan'a ve kardeş Lübnan halkına yönelik acımasız Siyonist saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Saldırıyı "tehlikeli tırmanış" olarak niteleyen Hamas, Siyonist Nazi işgalcilerinin bu olayın yansımalarından doğacak tüm sorumluluğu taşıyacağını vurguladı.

Hamas açıklamasında, işgalciler ve neo-Nazileri Orta Doğu'da barışı ve güvenliği tehdit eden, daha fazla çılgınlık ve suç işlemeye yönelten açık siyasi ve askeri desteğinin devam etmesi yoluyla İsrail'in suçları ve süren ihlallerinden Amerikan yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin öldüğünü, 68 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.