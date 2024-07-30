Hamas'tan İsrail'in Beyrut saldırısına ilişkin açıklama: Tehlikeli bir tırmanış

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Beyrut'un güney banliyösündeki Hizbullah karargâhını hedef alan ve çok sayıda masum vatandaşın şehit olması ve yaralanmasıyla sonuçlanan, Lübnan'a ve kardeş Lübnan halkına yönelik acımasız Siyonist saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Saldırıyı "tehlikeli tırmanış" olarak niteleyen Hamas, Siyonist Nazi işgalcilerinin bu olayın yansımalarından doğacak tüm sorumluluğu taşıyacağını vurguladı.

Hamas açıklamasında, işgalciler ve neo-Nazileri Orta Doğu'da barışı ve güvenliği tehdit eden, daha fazla çılgınlık ve suç işlemeye yönelten açık siyasi ve askeri desteğinin devam etmesi yoluyla İsrail'in suçları ve süren ihlallerinden Amerikan yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.



İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir kişinin öldüğünü, 68 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı.