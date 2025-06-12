İsrail'in silahlandırdığı DEAŞ bağlantılı aşiret lideri Yaser Ebu Şebab'ın başını çektiği silahlı milisler Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas mensuplarına ilk saldırısını gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı, Yaser Ebu Şebab'ın silahlı milisleriyle çatışan Hamas mensuplarını hedef aldı.

Saldırıda 4 Hamas mensubu şehit oldu. Ebu Şebab'a bağlı 50 çete üyesinin çatışmada öldürüldüğü öğrenildi.

LİBERMAN, İSRAİL'İN DEAŞ BAĞLANTILI MİLİSLERİ SİLAHLANDIRDIĞI İDDİASINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

İSRAİL, LİEBERMAN'IN İDDİALARI ZIMNEN KABUL ETMİŞTİ

Başbakanlık ofisinden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Lieberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.

NETANYAHU: BUNUN NESİ YANLIŞ?

Netanyahu da İsrailli güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de bazı milis gruplarını Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf ederek "Bunun nesi yanlış? Bu iyi bir şey. İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail basını, söz konusu silahlı grubun lideri Yaser Ebu Şebab'ın bedevi kökenli bir Refah sakini olduğu, uyuşturucu satıcılığı yaptığı ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu yazmıştı. Hamas, Tel Aviv'in milisleri silahlandırmasının Gazze Şeridi'nde İsrail'in "kaos çıkardığını, açlık ve yardım hırsızlığı yaptığını" ortaya koyduğunu belirtmişti.