Hamas'tan katil İsrail'e sert tepki: Öncekiler gibi başarısız olacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, dün "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen Gazze kentini işgal planını onaylamasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu planın, Gazze Şeridi'nde 22 aydan uzun süredir devam eden soykırımın devamı ve arabulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği belirtildi.

Gazze'yi işgalin haritasını paylaştılar! Soykırımcı İsrail: İlk aşamaya geçildi Hamas'ın, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü vahşi savaşı sürdürmede ısrar ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, arabulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, "anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını" gösterdiği aktarıldı.

"Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek." ifadeleri kullanılan açıklamada, arabuluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için azami baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

- İSRAİL'İN, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.02 Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan ve "Gideon'un Savaş Arabaları 2" ismi verilen saldırıların da öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi.

01.55 Paris'te yüzlerce kişi, EuroPalestine tarafından düzenlenen gösteri kapsamında bir araya gelerek Place de la Bourse'dan Place de Clichy'ye doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Filistin bayrakları, dövizler ve pankartlar taşıyan göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek bölgedeki yaşanan insani krize dikkat çekti.

01.05 ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, İsrail'i, Kongre'nin neredeyse tüm üyeleri üzerinde "inanılmaz bir etki ve kontrole" sahip olmakla suçladı.

01.00 Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarında durumun giderek daha vahim hale geldiğini belirterek, martta ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze Şeridi genelinde akut yetersiz beslenmenin üç katına çıktığı uyarısında bulundu.

00.50 İsrail ordusu, işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyurdu.

- GAZZE'DE 288 BİN AİLE EVSİZ KALDI, 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle 288 bin aile evsiz kaldı, 2 milyondan fazla sivil zorla yerinden edildi.

Çadırlarda, okul binalarında, sokaklarda ve akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalan Filistinli siviller, temiz su, kanalizasyon hizmeti gibi en temel insani yaşam koşullarından mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 62 bin 122 kişi hayatını kaybetti, 156 bin 758 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişi öldürüldü, 14 bin 947 kişi yaralandı.