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Dünya

Hamas'tan net mesaj: Saldırılar bitmeden askeri esirlerin değişiminden söz edilemez

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini duyurdu.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 00:56 - Güncelleme:
Hamas'tan net mesaj: Saldırılar bitmeden askeri esirlerin değişiminden söz edilemez
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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.

"Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez." sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı.

Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor." dedi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

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