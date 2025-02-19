Hamas'tan soykırımcı İsrail'in şartına ''kabul edilemez'' cevabı

Hamas, İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarını uygulamaya hazır olduğunu belirterek, ancak "direnişi Gazze'den çıkarmanın veya silahsızlandırmanın kabul edilmeyeceğini" bildirdi

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, yapılması planlanan esir takasının yeni turuna işaret ederek 22 Şubat Cumartesi günü Filistin halkının büyük bir başarıyla karşı karşıya olacağını ifade etti.

Cumartesi günü, müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılan birçok Filistinli esirin özgürlüğüne kavuşacağına dikkati çeken Kasım, şunları kaydetti:

"Bizler, hem siyasi olarak hem de sahada ateşkes anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarını uygulamaya hazırız. İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve kalıcı ateşkesle sonuçlanacak tek turlu esir takasını içeren ikinci aşamaya hazırız."

Serbest kalacak esirlerin sayısının artırılmasını, arabulucuların talepleri üzerine ateşkesin tüm maddelerini uygulama konusundaki ciddiyetlerini kanıtlamak adına kabul ettiklerini vurgulayan Kasım, "İşgalcinin Hamas'ı Gazze Şeridi'nden uzak tutma şartı saçma bir psikolojik savaş. Direnişi Gazze'den çıkarmak veya silahsızlandırmak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kasım ayrıca Gazze Şeridi'nin geleceğinin Filistin ulusal uzlaşısı ile şekilleneceğine vurgu yaptı.

Hamas, gün içerisinde yaptığı açıklamada, 22 Şubat'taki takas kapsamında 3 yerine 6 İsrailli sağ esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

-⁠ ⁠⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi açıklama yapmıyor. İsrail basını ise esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığını aktarıyor.

Birinci aşamanın sonunda Gazze'de kalan esirlerin durumunun ise anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinde ele alınması bekleniyor. İsrail basını, anlaşma devreye girdikten 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakereleri için İsrail yönetiminin ayak sürüdüğünü belirtiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.30 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik sürdürdüğü saldırıları kapsamında şehir ve kasabalara düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı, 20 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

02.59 Faslılar, İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'in Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"na katılmasını protesto etti.

02.45 İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır'ın Sina Yarımadası'na askeri yığınak yaptığını savunarak, bunun İsrail ile Mısır arasındaki barış antlaşmasının "çok ciddi bir ihlali olduğunu" öne sürdü.

01.18 İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'da Bayern Münih'e konuk olduğu maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.

01.18 Dünya Bankası, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin yeniden inşası için 53,2 milyar dolar gerektiğini bildirdi.

00.20 Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin halkının ana vatanı olduğunu belirterek, Filistin'in uluslararası politikada "pazarlık kozu" olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

00.10 Almanya'nın başkenti Berlin'de, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in katılacağı ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı anlatacağı etkinlik, siyasi ve polisin yaptığı baskılardan dolayı daha küçük başka bir mekanda düzenlendi.

00.00 Hamas, İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarını uygulamaya hazır olduğunu belirterek, ancak "direnişi Gazze'den çıkarmanın veya silahsızlandırmanın kabul edilmeyeceğini" bildirdi