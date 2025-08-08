İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6848
  • EURO
    47,4783
  • ALTIN
    4442.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamas'tan soykırımcıların Gazze planına ilk tepki: İşgalin bedeli ağır olacak
Dünya

Hamas'tan soykırımcıların Gazze planına ilk tepki: İşgalin bedeli ağır olacak

Hamas, İsrail kabinesinin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onaylaması hakkında açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun esirlerin hayatını umursamadığına dikkati çeken Hamas, Gazze'deki işgalin bedelinin ağır olacağını belirtti.

HABER MERKEZİ8 Ağustos 2025 Cuma 09:54 - Güncelleme:
Hamas'tan soykırımcıların Gazze planına ilk tepki: İşgalin bedeli ağır olacak
ABONE OL

Hamas, işgal kararına verdiği cevapta, "Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine indirilmiş bir darbe, Gazze'yi kontrol altına alma soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı.

Gazze'deki saldırıları genişletme planı "Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını" gözler önüne serdi.

Gazze işgale ve vesayet kurma girişimlerine direnecek. Filistin halkına yönelik saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak" dedi.

SOYKIRIMCI İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL PLANINI ONAYLADI

İsrail Güvenlik Kabinesi, soykırımın mimarı Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal etme planını onayladı.

Yerel kaynaklara göre işgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.

"İŞGAL" DEĞİL "KONTROL" İFADESİ TERCİH EDİLDİ

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot'un aktardığına göre de Güvenlik Kabinesi toplantısında "işgal" kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle özellikle kullanılmadı. Bunun yerine "kontrol" ifadesi tercih edildi.

Yine Yediot Aharonot'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Niyetimiz Gazze'yi işgal etmektir ancak resmi belgelerde ve açıklamalarda hukuki nedenlerle 'kontrol' ifadesini kullanıyoruz." dedi.

Gazeteye göre bu tercih, uluslararası hukuka göre işgal edilen bölgelerde sivillere karşı doğrudan sorumlulukların doğmasından kaçınmak amacıyla yapıldı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam saatlerinde toplantı düzenlemişti.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.