AA 16.01.2020 15:13 - Güncelleme: 16.01.2020 15:13

Hayye, Hamas'ın resmi internet sitesine verdiği röportajda, "Hamas, hiçbir Arap veya İslam ülkesine düşmanlık duymaz. Onlar bizim ailemiz, gururumuz. Halkımızın direnişini desteklemelerini ve yanımızda yer almalarını istiyoruz. Bu hep böyleydi ve bugün de istediğimiz bu." dedi.

Hamas yetkilisi, şöyle devam etti:

"(İlişkilerde) Suudi Arabistan'daki kardeşlerimiz tarafından uygulanan bir kesinti ve kopukluk olduğu söylenebilir. Ancak biz Filistin davasının kucaklanması, desteklenmesi ve tüm ülkelerle ilişkilerin sürdürülmesi temelinde Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi önemsiyoruz."

Hamas'ın ülkelerle siyasi ilişkilerinin denge ve açılım üzerine kurulu olduğuna işaret eden Hayye, örgütün kuruluşundan bu yana, isteyen tüm ülkelerle iletişim kurduğunu, hareketin hem resmi olarak hem halk düzeyinde birçok ülke ile seçkin ilişkileri bulunduğunu aktardı.

Hayye, İran'a işaret ederek, herhangi bir ülkenin boykot edilmesini istemediklerini kaydetti.

- HAMAS'IN FKÖ İLE REKABET ETTİĞİ İDDİASI



Öte yandan, Hayye, Filistin yönetimine ve Fetih Hareketi'ne bağlı medya kuruluşlarının ortaya attığı "Hamas'ın, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile rekabet ettiği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Hayye, "Biz kendimizi FKÖ'ye alternatif olarak önermiyoruz. Ancak FKÖ, fonksiyonunu, konumunu, stratejini kaybetti, zayıfladı. Etrafındaki destekçileri dağıldı. Öncelik, dava için destek toplamaktır." diye konuştu.

Hamas'ın İslam aleminin birliğini sağlayacak tüm oluşumların içerisinde olmaya çalıştığını vurgulayan Hayye, Filistin davasının ve FKÖ'nün itibarının yeniden kazanılması gerektiğini belirtti.

Hamas yetkilisi, hareketin seçim için hazır olduğunu da vurguladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin geçen pazar, Umman'ın başkenti Muskat'ta yeni Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile görüşmesi, Fetih Hareketi ile Filistin yönetimini kızdırmıştı.

Filistin yönetimine bağlı basın organları, Hamas'a FKÖ'nün alternatifi olmaya çalıştığı ve Filistin davasına saygısızlık ettiği yönünde suçlamalar yöneltmişti.