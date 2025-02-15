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Dünya

Hamas'tan Trump'a cevap: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Seyyid Ebu Hamza, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'tüm esirlerin bugün 12.00'ye kadar serbest bırakılmasına' yönelik açıklamasına ilişkin, 'Başta tüm esirlerin serbest bırakılmasını isteyen ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerinden aynı talebi İsrail'e de iletmeleri gerektiği istenmektedir' dedi.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 19:47 - Güncelleme:
Hamas'tan Trump'a cevap: Aynı şeyi İsrail'den de talep edin
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sözcüsü Seyyid Ebu Hamza, esir takasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bugün serbest bırakılan 3 esire yönelik iyi muamele gösterildiğine değinen Ebu Hamza, "Düşman ise serbest bırakılmalarının son anlarına kadar Filistinlilere baskı ve işkence yapmaktan ve özgürlük sevinçlerini mahvetmekten zevk almaktadır. Dün El Kassam Tugayları'nın esir Alexander Trobanov'a gösterdiği açık özgürlük ve iyi muamele bunun en büyük kanıtıdır" dedi.

"BİZİM ESİRLERE GÖSTERDİĞİMİZ TUTUM İLE DÜŞMANIN ESİRLERE NASIL DAVRANDIĞI ARASINDAKİ FARK AÇIK VE BÜYÜKTÜR"

İsrail'in bugün serbest bıraktığı Filistinli mahkumlara zorla "Unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazılı kıyafetler giydirdiğini belirten Ebu Hamza, "Serbest bırakıldıktan sonra sağlık durumlarının zorluğuna dair görüntüler, sadece zalim dünya tarafından göz ardı edilen gerçeği yansıtmaktadır: Siyonist düşmanın vahşeti ve cezaevlerindeki gardiyanlarının mahkumlara nasıl bir eziyet uyguladığının çirkinliği. Bizim düşman esirlerine gösterdiğimiz tutum ile düşmanın özgür halkımızın esirlerine nasıl davrandığı arasındaki fark açık ve büyüktür" ifadelerini kullandı.

"BU ESİRLER, CEZAEVLERİNDE HER TÜRLÜ İŞKENCEYE TABİ TUTULMAKTA VE ADETA TOPLU MEZARLARDA YAŞAMAKTADIRLAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "tüm esirlerin bugün 12.00'ye kadar serbest bırakılmasına" yönelik açıklamalarına da değinen Ebu Hamza, "Başta tüm esirlerin serbest bırakılmasını isteyen ABD olmak üzere tüm dünya ülkelerinden aynı talebi İsrail'e de iletmeleri ve işgalin cezaevlerinde halkımıza yapılan sistematik işkence, zulüm ve öldürme sahnelerini görmezden gelmemeleri gerektiği istenmektedir. Bu esirler, topraklarının, vatanlarının ve kutsal davalarının sahipleri olup, cezaevlerinde her türlü işkenceye tabi tutulmakta ve adeta toplu mezarlarda yaşamaktadırlar" diye konuştu.

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