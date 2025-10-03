İSTANBUL 23°C / 16°C
Dünya

Hamas'tan Trump'a kritik cevap: Müzakere kapısı aralanıyor

Hamas, Donald Trump'ın Gazze planına cevabını iletti. Al Jazeera'ya göre Hamas, esirlerin serbest bırakılması, insani yardım girişine izin verilmesi ve ulusal mutabakata dayalı bir yönetim devri konusunda hazır olduklarını açıkladı.

3 Ekim 2025 Cuma 22:34
Hamas'tan Trump'a kritik cevap: Müzakere kapısı aralanıyor
Hamas, Trump'ın anlaşma teklifine cevap verdi:

Savaşı sona erdirmek, yardım girişine izin vermek, işgali reddetmek ve yerinden edilmeyi önlemek için Arap, İslam dünyası, uluslararası taraflar ve Trump'ın çabalarını takdir etmekteyiz.

Saha koşulları sağlandığında, Trump'ın değişim formülü çerçevesinde hayatta olan ve hayatını kaybeden tüm İsrailli esirleri serbest bırakmayı kabul etmekte ve derhal müzakerelere hazır olduğumuzu bildirmekteyiz.

Gazze'nin yönetimini, ulusal mutabakata dayalı ve Arap/İslam desteğine sahip bir Filistinli teknokrat heyetine devretmeyi kabul etmekteyiz.

Trump'ın teklifindeki diğer konular (Gazze'nin geleceği, Filistin hakları) daha geniş bir ulusal tutum ve uluslararası hukuki çerçeve gerektirmektedir.

