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Dünya

Hamas'tan ''Türkiye büyük çaba sarf ediyor'' açıklaması

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Mısır, Katar ve Türkiye ateşkes ve esir değişimi konusunda bir anlaşmaya varmak için büyük çaba sarf ediyor” dedi.

IHA2 Aralık 2024 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
Hamas'tan ''Türkiye büyük çaba sarf ediyor'' açıklaması
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İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılarını sürdürürken, ateşkes müzakereleri Mısır'ın başkenti Kahire'de sürüyor. İsmi açıklanmayan 2 Hamas yetkilisinin Fransız haber ajansı AFP'ye müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, Hamas heyetinin dün Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelerde Mısır Genel İstihbarat Servisi Direktörü Hasan Mahmud Reşad ve bazı istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi. Hamas yetkilisi, "Heyet, savaşı ve saldırganlığı durdurmanın, yardım getirmenin ve Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kapısını açmanın yollarını görüştü" dedi.

Diğer Hamas yetkilisi ise açıklamasında, "Mısır, Katar ve Türkiye ateşkes ve esir değişimi konusunda bir anlaşmaya varmak için büyük çaba sarf ediyor" ifadelerini kullandı. Yetkili, "Halkımız, savaşı durdurması ve Lübnan'da olduğu gibi bir anlaşmaya varması için Netanyahu üzerinde ABD baskısı ile birlikte uluslararası baskı bekliyor" ifadelerini kullandı.

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