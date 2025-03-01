Hamas'tan, uluslararası topluma Batı Şeria tepkisi

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik zorla yerinden etme ve mülteci kamplarındaki evleri yıkma başta olmak üzere çeşitli suçlar işlediği kaydedildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in suçları karşısında sessiz kalmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kurumlara, Tel Aviv'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerini durdurmak için derhal ve etkili adımlar atılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda evleri yıkması ve Filistinlileri silah zoruyla göçe zorlaması ve dünyanın gözü önünde suçlarını sürdürmesinin, uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını ve Filistinlileri hedef alan "sistematik terörizmi", "direniş iradesini kıramayan sonuçsuz girişimler" olarak nitelendirildi.

İsrail ordusu, bugün Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Menşiye Mahallesi'ne askeri buldozerlerle girerek, yolları tahrip etmiş ve Filistinlilere ait 11 evin duvarlarını yıkmıştı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILARI

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 927 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.