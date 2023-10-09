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Dünya

Hamburg Havalimanı'nda saldırı alarmı

İran'ın başkenti Tahran'dan Almanya'ya gelen bir uçağa yönelik saldırı tehdidi nedeniyle Hamburg Havalimanı'nda alarm durumu yaşandı. Havalimanı 2 saat boyunca uçuşa kapatıldı.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 16:03 - Güncelleme:
Hamburg Havalimanı'nda saldırı alarmı
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Alman polisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran-Hamburg seferini yapan uçağa ilişkin "saldırı tehdidi" içeren bir e-posta alındığı ifade edildi.

Açıklamada, uçağın yerel saatle 12.20'de Hamburg'a indiği ve özel bir alana çekildiği, uçakta aramalar yapıldığı aktarıldı.

Uçaktan indirilen 198 yolcu ve 16 mürettebatın ayrı bir alanda güvenlik kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Havalimanına iniş ve kalkışların 2 saat kapatıldığı bildirildi.

Yapılan güvenlik aramalarında bir olumsuzluk olmadığı anlaşılınca havalimanının tekrar uçuşlara açıldığı kaydedildi.

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