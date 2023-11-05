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Dünya

Hamburg Havalimanı'nda silah sesleri: Tüm uçuşlar durduruldu

Almanya'da Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin havaya ateş ederek aracıyla aprona girdiği, bunun üzerine uçak trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Gerbert, Hamburg Havalimanı'nda uçak trafiğinin durdurulduğunu ve çok sayıda polisin olay yerinde olduğu bilgisini paylaştı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 00:40 - Güncelleme:
Hamburg Havalimanı'nda silah sesleri: Tüm uçuşlar durduruldu
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Federal Polis Sözcüsü Thomas Gerbert, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin yerel saat ile 20.00 civarında aracıyla kapıyı kırarak aprona girdiğini belirtti.

Silahıyla havaya 2 kez ateş eden kişinin aracında muhtemelen iki çocuğun bulunduğunu anlatan Gerbert, bu kişinin eşinin muhtemel bir çocuk kaçırma olayını daha önce eyalet polisine bildirdiğini kaydetti.

Gerbert, Hamburg Havalimanı'nda uçak trafiğinin durdurulduğunu ve çok sayıda polisin olay yerinde olduğu bilgisini paylaştı.

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