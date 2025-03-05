İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,476
  • EURO
    38,8136
  • ALTIN
    3417.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi mecliste
Dünya

Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi mecliste

Almanya'nın Hamburg eyaletinde pazar günü yapılan eyalet meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre 10 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 07:45 - Güncelleme:
Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi mecliste
ABONE OL

121 üyeli Hamburg Eyalet Meclisine, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Cem Berk, Mithat Çapar, Simone Jasmin Gündüz, Ali Kazancı, Oktay Özdemir, Barış Öneş; Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) David Erkalp; Yeşiller'den Filiz Demirel; Sol Partiden Cansu Özdemir ve Deniz Çelik olmak üzere 10 Türk kökenli vekil girmeye hak kazandı.

Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre, SPD yüzde 33,5, CDU yüzde 19,8, Yeşiller yüzde 18,5, Sol Parti 11,2, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 7,5 oranında oy aldı.

Geçici sonuçlara göre SPD 45, CDU 26, Yeşiller 25, Sol Parti 15, AfD 10 meclis üyesine sahip oldu.

Eyalette seçime katılım oranı da 2020'ye göre 4,4 puan artarak yüzde 67,7 olarak gerçekleşti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.