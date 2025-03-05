Hamburg'da 10 Türk kökenli siyasetçi mecliste

121 üyeli Hamburg Eyalet Meclisine, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Cem Berk, Mithat Çapar, Simone Jasmin Gündüz, Ali Kazancı, Oktay Özdemir, Barış Öneş; Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) David Erkalp; Yeşiller'den Filiz Demirel; Sol Partiden Cansu Özdemir ve Deniz Çelik olmak üzere 10 Türk kökenli vekil girmeye hak kazandı.

Hamburg Eyalet Meclisi seçimlerinde geçici resmi sonuçlara göre, SPD yüzde 33,5, CDU yüzde 19,8, Yeşiller yüzde 18,5, Sol Parti 11,2, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ise yüzde 7,5 oranında oy aldı.

Geçici sonuçlara göre SPD 45, CDU 26, Yeşiller 25, Sol Parti 15, AfD 10 meclis üyesine sahip oldu.

Eyalette seçime katılım oranı da 2020'ye göre 4,4 puan artarak yüzde 67,7 olarak gerçekleşti.

