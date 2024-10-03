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Dünya

Hamburg'ta 'Marburg' alarmı! Ölümcül virüs şüphesi tren istasyonunda peron kapadı

Almanya'nın Hamburg kentinde, ana tren istasyonunda bir yolcunun tehlikeli bir virüs taşıdığı şüphesi üzerine güvenlik önlemleri alındı ve peron geçici süreyle kapatıldı. Frankfurt'tan gelen trenin yolcusu ve kız arkadaşının, Afrika'dan döndükten sonra grip benzeri semptomlar göstermesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

BBC3 Ekim 2024 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Hamburg'ta 'Marburg' alarmı! Ölümcül virüs şüphesi tren istasyonunda peron kapadı
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Hamburg ana tren istasyonunda, Doğu Afrika ülkesi Ruanda'dan döndükten sonra sağlık durumu şüpheli görülen iki yolcu nedeniyle, güvenlik önlemleri kapsamında dört numaralı peron geçici olarak kapatıldı. Frankfurt'tan gelen yüksek hızlı ICE treninde bulunan iki kişinin, Marburg virüsü taşıma ihtimaline karşı özel bir kliniğe sevk edildiği bildirildi.

Hamburg itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yolcuların yurt dışında enfekte bir hastayla temas ettikleri ve bu durumun yetkilileri harekete geçirdiği belirtildi. Ancak yolcuların hangi hastalıkla mücadele ettiği konusunda kesin bir bilgi verilmedi. Bild gazetesine konuşan yetkililer, söz konusu kişinin tıp öğrencisi olduğunu ve ateşinin bulunmadığını aktardı.

RUANDA'DA MARBURG VİRÜSÜ SALGINI

Olayın dikkat çekici bir diğer yönü ise, yolcuların kısa bir süre önce Marburg virüsü salgınıyla mücadele eden Ruanda'dan Almanya'ya dönmüş olmaları. Ruanda'da şu ana kadar sekiz kişinin hayatını kaybettiği bildirilen salgın, sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Hamburg'daki yolcuların da bu salgınla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Yolcuların kliniğe sevk edilmesinin ardından, tren istasyonundaki kapatılan peron yeniden açılarak normal seyrine döndü. Virüsün Almanya'da tespit edilip edilmediği ise yapılacak kapsamlı testler sonucunda netlik kazanacak.

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Marburg virüsü, meyve yarasalarıyla temastan veya enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla korunmasız temas yoluyla bulaşabiliyor. Ateş, baş ağrısı, kusma ve ishal gibi semptomlara neden olan virüs, genellikle enfekte kişilerin yaklaşık %50'sinde ölümle sonuçlanabiliyor. Hava yoluyla bulaşmayan bu virüs, 1967 yılında ilk kez Almanya'nın Marburg ve Frankfurt şehirlerinde, ardından Sırbistan'da laboratuvar çalışanlarında tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, virüsle mücadelede erken teşhis ve önleyici tedbirler büyük önem taşıyor.

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