Hamile karısını yanardağdan aşağı iterek öldürdü

29 yaşındaki Kashif Anwar, 31 yaşındaki karısı Fawziyah Javed'i Eylül 2021'de bir yürüyüş sırasında Edinburgh'daki eski bir yanardağ olan Arthur's Seat'ten aşağı iterek öldürdü.

Kashif Anwar, karsının kendisine çarparak düştüğünü iddia etti.

Edinburgh'daki Yüksek Mahkeme'de bir hafta süren bir duruşmanın ardından jüri, adamın savunmasını kabul etmedi.

İngiltere'nin Leeds yakınlarındaki bir kasabasından olan Anwar, en az 20 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Javed'in düştükten hemen sonra ölmediği ve olay yerinde yaralarına yenik düşmeden önce insanlara kocasının onu ittiğini söyleyebildiği açıklandı.