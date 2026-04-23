Han Yunus'a İHA saldırısı: Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ateşkes sürecine rağmen devam etti. Han Yunus kentinin güneyinde yer alan El-Maslah bölgesine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Saldırı, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarının İsrail tarafından görmezden gelindiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İSRAİL İHA'SI HAN YUNUS'UN EL-MASLAH BÖLGESİNİ HEDEF ALDI

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

YAHYA EBU ŞELHUB SALDIRIDA ŞEHİT EDİLDİ

Saldırıda Filistinli Yahya Ebu Şelhub yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.