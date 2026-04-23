  • Han Yunus'a İHA saldırısı: Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı
Dünya

Han Yunus'a İHA saldırısı: Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe saydı

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine İHA ile saldırı düzenledi. El-Maslah bölgesini hedef alan saldırıda Filistinli Yahya Ebu Şelhub şehit edilirken 3 kişi yaralandı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 09:44
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ateşkes sürecine rağmen devam etti. Han Yunus kentinin güneyinde yer alan El-Maslah bölgesine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Saldırı, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarının İsrail tarafından görmezden gelindiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İSRAİL İHA'SI HAN YUNUS'UN EL-MASLAH BÖLGESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

YAHYA EBU ŞELHUB SALDIRIDA ŞEHİT EDİLDİ

İsrail'e ait bir İHA, Han Yunus'un güney kesiminde yer alan El-Maslah bölgesini hedef aldı.

Saldırıda Filistinli Yahya Ebu Şelhub yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

