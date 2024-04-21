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Dünya

Han Yunus'ta 50 Filistinlinin cesedi daha çıkarıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir toplu mezardan İsrail ordusu tarafından öldürülen 50 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.

AA21 Nisan 2024 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Han Yunus'ta 50 Filistinlinin cesedi daha çıkarıldı
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Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Han Yunus Valiliği'ndeki ekiplerimiz, işgal güçleri tarafından toplanarak Nasır Hastanesi'nde toplu olarak defnedilen farklı yaş gruplarından 50 şehidin naaşını ortaya çıkardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hala çok sayıda cesedin toplu mezarlarda ve enkaz altında olduğuna işaret edilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin arama ve çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'a karadan 4 ay boyunca düzenlediği saldırılardan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında çok sayıda ceset kaldı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği kentte cesetleri çıkarma çalışmaları başlatmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinden 409 cenazenin çıkarıldığını duyurmuştu.

  • Gazze Şeridi
  • Han Yunus
  • İsrail ordusu

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