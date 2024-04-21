Han Yunus'ta 50 Filistinlinin cesedi daha çıkarıldı

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Han Yunus Valiliği'ndeki ekiplerimiz, işgal güçleri tarafından toplanarak Nasır Hastanesi'nde toplu olarak defnedilen farklı yaş gruplarından 50 şehidin naaşını ortaya çıkardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hala çok sayıda cesedin toplu mezarlarda ve enkaz altında olduğuna işaret edilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin arama ve çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'a karadan 4 ay boyunca düzenlediği saldırılardan geriye yol kenarları, sokaklar ve evlerin enkazında çok sayıda ceset kaldı.

Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun 7 Nisan'da çekildiği kentte cesetleri çıkarma çalışmaları başlatmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından güneydeki Han Yunus kenti ile Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinden 409 cenazenin çıkarıldığını duyurmuştu.