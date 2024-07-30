Han Yunus'ta İsrail vahşeti! 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 298. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 8 GÜN SÜREN SALDIRILARININ ARDINDAN ÇEKİLDİĞİ HAN YUNUS'TA 42 FİLİSTİNLİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İsrail ordusunun, güvenli bölge ilan etmesine rağmen 22 Temmuz'dan bu yana karadan saldırılar gerçekleştirmesinin ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Han Yunus'un doğu bölgelerindeki duruma ilişkin ilk bilgileri verildi.

Sevabite, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki bölgelerden çekilmesinin ardından bölgede 42 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Bölgedeki durumun çok zor olduğunu belirten Sevabite, enkaz altında arama çalışmalarının sürdürüldüğünü, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Sevabite, İsrail güçlerinin vatandaşlara ait konutları ve hizmet binalarını yerle bir ettiğini belirterek, İsrail'in ABD yönetiminin sağladığı silah desteğiyle gerçekleştirdiği bu saldırının "tam bir savaş suçu" olduğunu vurguladı.

Han Yunus'ta büyük bir yıkım olduğunu aktaran Sevabite, yüzlerce konutun, toplam uzunluğu 35 kilometreyi bulan cadde ve sokağın ve bölgedeki mezarlıkların alt üst edildiğini söyledi.

Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçlarından İsrail ve ABD'yi sorumlu tutan Sevabite, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması ve güçlerini geri çekmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 39 bin 400'e, yaralananların sayısının da 90 bin 996'ya yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), "İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğuna" yönelik tespitini memnuniyetle karşılarken, bunun Filistinliler ve uluslararası hukuk açısından tarihi olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun, güvenli bölge ilan etmesine rağmen 22 Temmuz'dan bu yana karadan saldırılar gerçekleştirmesinin ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 42 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrailli General Ilan Schiff'in başkanlığındaki komisyon, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu İsrail'in güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezindeki koşulların son derece zor olduğunu ve kapatılması gerektiğini belirtti.

İsrail hapishanelerinde 20 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan Filistinli Nail en-Neccar, İsrail güçlerinin saldırısında hayatını kaybeden nişanlısının mezarını ziyaret edemiyor.

İsrail ordusu, güvenli bölge ilan etmesine rağmen bir haftadan uzun süre karadan saldırılar gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundan çekildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Görüşmede Austin'in İsrail'e olan desteğini yinelediği, Golan Tepeleri'nde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin bilgi alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

05:29 İsrail'de bir Filistinliye cinsel istismar ve işkence suçlamasıyla 9 askerin gözaltına alındığı Beit Lid askeri mahkemesi ve Gazze'de alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri üssüne aşırı sağcıların baskın düzenlemesi, yönetimden aşırıcıların izole edilmesi yönünde çağrıların artmasına neden oldu.

03:11 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sürekli engeller çıkararak Gazze ile ilgili anlaşmaya varılmasını ertelemeye çalıştığını söyledi.

02:23 Fas Kralı 6. Muhammed, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın, Filistin meselesinde iki devletli çözümle sağlanacağını söyledi.

02:03 Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere Parlamentosunun tatilde olacağı 33 günde İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 1800'ü çocuk yaklaşık 7 bin kişinin öldürüleceği ya da yaralanacağı tahmininde bulundu.

00:00 Hamas ve Filistinli kurumlar, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu İsrail'in güneyindeki Sde Teiman askeri üssünde bir Filistinlinin cinsel istismar ve işkenceye maruz kaldığı olayın uluslararası bir komite tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.