İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6322
  • EURO
    51,4768
  • ALTIN
    6699.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde duygusal anlar: 21 Filistinli ailesine kavuştu
Dünya

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde duygusal anlar: 21 Filistinli ailesine kavuştu

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne dönen 21 Filistinli, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde ailelerine kavuştu. Birleşmiş Milletler'e ait araçlar eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerinde hastaneye ulaşan Filistinlileri yakınları karşıladı. İşgalci İsrail'in engellemeleri nedeniyle aylarca ailelerinden ayrı kalan Filistinlilerin dönüşüyle hastane bahçesinde duygusal anlar yaşandı.

AA6 Şubat 2026 Cuma 01:03 - Güncelleme:
Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde duygusal anlar: 21 Filistinli ailesine kavuştu
ABONE OL

Kızılayın Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, kızılay ekiplerinin Gazze Şeridi'nden hastaları tahliye etme çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bugünkü operasyonda Refah Sınır Kapısı'ndan 14 refakatçiyle birlikte 7 hastanın Mısır'a tahliye edildiği belirtilen açıklamada, bunun, Gazze Şeridi dışında tedavi sağlanmasına yönelik devam eden insani yardım çalışmalarının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hastaların, Han Yunus'taki kızılaya ait tıbbi rehabilitasyon hastanesinde toplanarak seyahat etmeden önce gerekli tıbbi bakımlarının yapıldığı ifade edildi.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat Pazartesi günü iki yönlü şekilde "sınırlı" geçişlere açılmıştı.

  • refah sınır kapısı
  • Filistin
  • filistin tahliye

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.