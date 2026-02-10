Hapishane görevlisi: Epstein'in ölü bulunduğu 10 Ağustos'ta sabit diskte arıza yaşandı

ABD Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Belgelere göre, Epstein'in 10 Ağustos 2019'da ölü bulunduğu New York'taki Manhattan Metropolita Islah Merkezi'nde görevli bir personelin, cezaevindeki kamera sistemlerine ilişkin sorgusuna yer verildi.

Belgelerde adı gizlenen kişi, 2016'da cezaevindeki tüm kameraların sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, söz konusu kameraların eski olduğunu, kayıt cihazlarının sık sık arızalandığını ve tamamı analog olan sistemlerin bakımının düzenli yapılmadığını ifade ediyor.

Kişi, dijital video kayıt cihazında (DVR) arıza meydana gelmesi halinde kameraların kayıt yapmadığını belirterek, "DVR 2" sisteminde 29 Temmuz 2019'da arıza oluştuğunu, 8 Ağustos'ta cihazın ana kartının bozulduğunu ve Epstein'in ölü bulunduğu 10 Ağustos'ta ise sabit diskte arıza yaşandığını ifade ediyor.

Ellerinde iki yeni sabit disk bulunduğunu ancak bunların takılması halinde mevcut verilerin silineceğini kaydeden kişi, cezaevi müdürünün görüntüleri talep ettiğini ve kendisine DVR'nin yeniden kurulması talimatı verildiğini aktarıyor.

DVR'yi yeniden kurmak amacıyla arızalı diskleri sökmeye başladığını belirten kişi, cihazın yerinden çıkarılmasının ise bir ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilisi tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

Söz konusu kişi ayrıca, her iki sabit diskin değiştirilmesi halinde sistemdeki tüm verilerin silineceğini bildiğini ve bu durumu cezaevi personeline önceden ilettiğini dile getiriyor.

EPSTEİN HAKKINDAKİ ARAMA SONUÇLARINA MÜDAHALE EDİLMESİ

Dosyalarda ayrıca, Epstein ile Amerikalı koleksiyoncu Al Seckel arasında Eylül 2010'da geçen bir görüşmeye yer veriliyor. Buna göre Seckel'in, Epstein'a Google aramalarında hakkında çıkan olumsuz içeriklerin kaldırılmasını isteyip istemediğini sorduğu görülüyor.

İkili arasındaki e-posta yazışmalarında, Seckel'in söz konusu işlemi yaklaşık 20-25 bin dolar karşılığında yapabileceğini ilettiği, Epstein'ın da bu teklifi kabul ettiği anlaşılıyor.

Konuya ilişkin ayrıntıları sormaya devam eden Seckel'in, e-postalardan birinde, "İnternet sitelerini hackleyerek tüm bu saçmalıkları ortadan kaldırmamıza 'evet' mi dedin, yoksa ada meselesi için mi, yoksa her şeye evet diyerek cimri mi davrandın? ;-)" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Seckel, planın "olumlu makalelerin olumsuz makalelerin yerini alması" esasına dayandığını belirterek, Epstein isminin bir makalede, blogda ya da benzeri platformlarda yer alması ve "onaylanmaması" halinde içeriğin kaldırılacağını ya da ilgili bağlantının başka bir konuya ilişkin olumsuz bir makaleye yönlendirileceğini kaydediyor.

Son olarak Seckel "Doğru arkadaşların olduğunda teknoloji eğlenceli değil mi?" yorumunu yapıyor.

VİKİPEDİ'Yİ "HACKLEME"

Al Seckel'in bir başka e-postasında, Epstein'ın Vikipedi sayfasının manipüle edilmesi konusunun ele alındığı görülüyor.

Vikipedi'yi hackleyerek Epstein'ın "sabıka fotoğrafını" kaldırıp Epstein'ın istediği fotoğrafla değiştirileceğini kaydeden Seckel, fotoğrafın başlığının ise "Jeffrey Epstein, iş adamı, hayırsever" şeklinde hazırlanacağını belirtiyor.

Seckel, e-postada "Bu arada, seni cinsel suçlu kategorisinde de çıkardık ve wiki'deki başlık cümlesinden 'cinsel suçlu' ifadesini de kaldırdık. Artık sadece iş adamı, hayırsever yazıyor. Girip düzenlemelerimizi geri alan kişilerin IP adreslerini kaydettik ve siteyi hackleyerek onları engelledik." ifadelerini kullanıyor.

EPSTEİN'İN ÖLÜMÜNE DAİR BASIN AÇIKLAMASINDAKİ ERKEN TARİH

Dosyalarda ayrıca ABD Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'in ölümüne dair basın açıklamasının tarihinin 9 Ağustos 2019, yani Epstein'ın açıklanan ölüm tarihinden bir gün öncesine ait olduğu gözlemleniyor.

Konuya ilişkin BBC teyit hattına açıklamada bulunan Adalet Bakanlığı ise bu belgenin bir taslak olduğunu ve tarihin taslaktaki bir yazım hatası olduğunu bildirdi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.