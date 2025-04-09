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Dünya

'Harika bir zaman' olarak duyurdu! Trump'tan şirketlere çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD mallarına uyguladığı gümrük vergisi oranını yüzde 84'e çıkaracağını açıklamasının ardından şirketleri ülkesine davet ederek, 'Şirketlerinizi ABD'ye taşımak için harika bir zaman' ifadelerini kullandı.

IHA9 Nisan 2025 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
'Harika bir zaman' olarak duyurdu! Trump'tan şirketlere çağrı
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ABD Başkanı Trump, Çin'in ABD'den ithal edilen mallara uyguladığı vergiyi yüzde 84'e çıkaracağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Şirketinizi Apple ve rekor sayıdaki diğer birçok şirketin yaptığı gibi ABD'ye taşımak için harika bir zaman. Sıfır vergi ve hemen hemen anında elektrik/enerji bağlantıları ve onayları. Çevresel gecikme yok. Beklemeyin, hemen yapın" ifadelerini kullandı.

ÇİN-ABD ARASINDAKİ TİCARET SAVAŞI

Trump 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmuş, Çin'e yüzde 34 oranında ek tarife uygulanacağını açıklamıştı. Çin ise Trump'ın yüzde 34'lük gümrük vergisi uygulamasına tepki olarak 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Misillemeye misilleme ile karşılık veren Trump, Çin'in ABD'ye uygulayacağı yüzde 34'lük tarifeyi 8 Nisan'a kadar geri çekmemesi halinde ABD'nin 9 Nisan'dan itibaren Çin'e yüzde 50 oranında bir ek vergi daha uygulayacağını ifade etmişti. ABD'nin ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergileri bugün resmen yürürlüğe girerken, Çin'e uygulanan vergi oranı yüzde 104'e çıktı. Son olarak Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD mallarına 10 Nisan itibariyle uygulanacak gümrük vergisi oranının yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkarıldığı duyuruldu.

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