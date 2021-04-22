AA 22 Nisan 2021 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:38

Hariri, Vatikan'da Papa Franciscus görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Papa'dan Hristiyanların hakları konusunda bir şey duymadım bilakis kendileri Lübnan'daki bir arada yaşama önem veriyorlar." dedi.

Ülkesindeki ekonomik krizin çözümü için çalışacak yeni hükümeti kurma konusunda engeller çıkaranları isim vermeden eleştiren Hariri, şunları dile getirdi:

"Lübnan'da, serbest ekonomi isteyen bizlere karşı enerjiyi ele geçirmeye çalışan ve ülke ekonomisini bir yere bağlamak isteyenler var. Bizler ekonomik olarak tüm dünya ülkeleri ile çalışmak istiyoruz ancak birileri sadece bizleri bir yöne çekmek istiyor."

Ülke olarak gerçekten zor durumda olduklarını aktaran Hariri, birilerinin kontrolü ele geçirmek istemesinin gölgesinde yeni hükümeti kurmaya ihtiyaç duyduklarına vurgu yaptı.

Vatikan'ın Lübnan'daki sorunlara herkesten daha vakıf olduğu kanaatini dile getiren Hariri, "Papa yeni hükümet kurulduktan sonra Lübnan'ı ziyaret etmek istiyor. Bu da yeni hükümetin kurulmasında acele edilmesinin kaçınılmaz olduğu mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni ise görüşmeye dair basına yaptığı açıklamada, Papa'nın, oldukça zor ve istikrarsız bir dönemden geçen Lübnan'daki tüm siyasi güçlerin ulusal çıkarlara bağlılıktan sorumlu olduğunun altını çizdiğini söyledi.

Bruni, ayrıca Papa'nın, Lübnan'ı ziyaret etmek istediğini ancak seyahat için henüz uygun koşulların oluşmadığını aktardı.

- Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.