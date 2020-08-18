Hariri suikast davasından sonra birlik çağrısı

AA 18 Ağustos 2020 Salı 19:14 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 19:16

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "Lübnanlıların, Refik Hariri suikastının arkasındaki isimlerin ortaya çıkartılması arzusunun karşılandığını" söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin Hariri suikastına ilişkin kararıyla ilgili "mahkemenin, bu korkunç eylemin arkasında kimlerin olduğunun ortaya çıkarılması yönündeki arzuları karşıladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Hariri suikastının Lübnan'daki barışı tehdit ettiğini kaydeden Avn, söz konusu olayın Lübnan'da sevenleri, tabanı ve ulusal projesi olan milli bir figürü hedef aldığını belirtti.

Avn, Lübnanlılara "Refik Hariri'nin duruşunu, Lübnanlılara verdiği birlik ile dayanışma mesajlarını hatırlamaları ve ülkede ayrışma çıkarmak isteyenlere karşı mücadeleye katılmaları" çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki diğer siyasi suikastlere yönelik de adaletin yerini bulması temennisinde bulundu.

BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikasta ilişkin davanın karar duruşması Hollanda'da bugün gerçekleştirildi.

Mahkeme, 4 saatten fazla süren duruşmada, Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulduğunu açıkladı.

Lübnan Başbakanı Hariri, 2005 'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu, korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.