İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2020 Salı / 28 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3817
  • EURO
    8,8109
  • ALTIN
    476.633
  • BIST100
    1092.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hariri suikast davasından sonra birlik çağrısı
Dünya

Hariri suikast davasından sonra birlik çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Hariri davası kararı sonrası ülkede birlik çağrısı yaptı.

AA18 Ağustos 2020 Salı 19:14 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 19:16
ABONE OL

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, "Lübnanlıların, Refik Hariri suikastının arkasındaki isimlerin ortaya çıkartılması arzusunun karşılandığını" söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin Hariri suikastına ilişkin kararıyla ilgili "mahkemenin, bu korkunç eylemin arkasında kimlerin olduğunun ortaya çıkarılması yönündeki arzuları karşıladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Hariri suikastının Lübnan'daki barışı tehdit ettiğini kaydeden Avn, söz konusu olayın Lübnan'da sevenleri, tabanı ve ulusal projesi olan milli bir figürü hedef aldığını belirtti.

Avn, Lübnanlılara "Refik Hariri'nin duruşunu, Lübnanlılara verdiği birlik ile dayanışma mesajlarını hatırlamaları ve ülkede ayrışma çıkarmak isteyenlere karşı mücadeleye katılmaları" çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki diğer siyasi suikastlere yönelik de adaletin yerini bulması temennisinde bulundu.

BM'ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikasta ilişkin davanın karar duruşması Hollanda'da bugün gerçekleştirildi.

Mahkeme, 4 saatten fazla süren duruşmada, Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulduğunu açıkladı.

Lübnan Başbakanı Hariri, 2005 'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu, korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.