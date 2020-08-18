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Dünya

Hariri suikastı davasında karar

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 14 Şubat 2005'te öldürülen eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin davasında kararını açıkladı. Mahkeme, Hizbullah'ın rolüne dair kanıt olmadığına karar verdi.

DHA18 Ağustos 2020 Salı 13:19 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 13:42
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Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, 14 Şubat 2005’te öldürülen eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri’nin davasında kararı açıkladı. Mahkeme, Suriye rejiminin ve Hizbullah’ın suikasta dahil olduğuna ilişkin yeterli kanıt olmadığını açıkladı.

Lübnan’da uzun yıllar süren iç savaşın sona ermesinde rol oynayan ve 1992 yılında yönetime gelen Başbakanı Refik Hariri, 14 Şubat 2005’te bomba yüklü araçla suikasta uğradı. BM’ye bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, Suriye rejiminin ve Hizbullah’ın suikasta dahil olduğuna ilişkin yeterli kanıt olmadığını açıkladı. Söz konusu suikastta eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri ve 21 kişi yaşamını yitirmişti.

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