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Dünya

Hariri'den protestoculara taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirme çağrısı

Lübnan’ın eski Başbakanı Saad Hariri, protestoculara yönelik yaptığı açıklamada taleplerini, ordu ve güvenlik güçlerine saldırmaksızın, barışçıl bir şekilde dile getirme çağrısında bulundu.

21.12.2019  19:33 - Güncelleme: 21.12.2019  19:33
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Hassan Diab, parlamento bloklarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Hariri ile bir araya geldi.
 
Hariri, Temsilciler Meclisi’ndeki konuşmasında göstericilere seslendi;
 
“Herkesin duygularını ifade etme hakkı vardır. Herkesin duygularını barışçıl bir şekilde ifade etmesini diliyorum. Çünkü ordu bizim ordumuz. Aynı durum güvenlik güçleri için de geçerli. Herkesin durumu barışçıl bir şekilde ifade etmesini umuyorum. Biz Refik Hariri'nin çocuklarıyız. Belirli bir üsluba alışkınız ve buna özen göstereceğiz. İstişarelerin hayırla sonuçlanmasını diliyorum.”
 
Hariri ayrıca Müstakbel Hareketi’nin de görüşünü sunacağına işarette bulundu.
 
Diğer yandan Müstakbel Hareketi, yeni hükümette yer almayacağını duyurdu.
 
Şark'ul Avsat'ın haberine göre Diab’ın Müstakbel Hareketi ile gerçekleştirdiği gayrı resmi görüşmenin ardından konuşan Milletvekili Semir el-Cisr şunları söyledi;
 
“Kendisine ne doğrudan ne de dolaylı bir şekilde hükümette yer almayacağımızı bildirdik. Hükümetin uzmanlardan oluşmasını istediğimizi de aktardık. Herkesin görüşü de bu yönde. Tek renkli bir hükümet kuracağı için Diab’dan aceleci davranmasını talep ettik. Ertelemeyi gerektiren bir durum yok.”
 
Hariri’nin medya ofisi, Dr. Diab’ın görevlendirilmesiyle sonuçlanan bir uzlaşı olduğunu iddia eden bir gazetede yayınlanan haberin asılsız olduğunu bildiren bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
“Al Liwaa gazetesinin bugünkü sayısında yer alan haberde Hariri ve iki Şii partisi arasında bir uzlaşmaya varılması sonucunda Hassan Diab’ın hükümeti kurmakla görevlendirildiği iddia edildi. Hariri ve iki Şii partisi arasında uzlaşmaya varılan tek konu, ayaklanmaları önlemek ve sivil barışı korumak için tüm imkanları kullanmaktır.”

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