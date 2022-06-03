Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara-Atina arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde Bodrum'un karşısındaki Kos ve Keçi adalarını ziyaret etti. Yunan basını Başbakan Miçotakis'in ziyaretini bir gün önceden manşetlerine taşıdı. Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta gergin bir yaz yaşanabileceğini yineleyen Yunan basını ziyaretin esas olarak turizm odaklı olmasının planlandığını, Ankara-Atina hattındaki gerilim sonrası ziyaretin niteliğinin değiştirildiğini yazdı.

TÜRK KARASULARINDA

Keçi adası Marmaris'e 4.3 deniz mili, yani 8 kilometre uzaklıkta. Türkiye'nin 6 millik karasuları içerisinde bulunması da adayı tartışmaya açık hale getiriyor. Keçi Adası Lozan Antlaşması'na göre Türkiye sınırları içinde yer alıyor.

ATİNA BUNU HEP YAPIYOR

Türkiye'nin 6 millik karasuları içerisinde bulunan Keçi Adası'nı 2014'te Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, 2017'de Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve 2018'de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ziyaret etmişti.

6 Ocak 2014: Eski Yunan Cumhurbaşkanı Papulyas askerlerle Keçi Adası'nı ziyaret etti.

7 Mart 2017: Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos Keçi Adası'nı ziyaret etti. Ziyarete Genelkurmay Başkanı Apostolakis de katıldı.

7 Ocak 2018: Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte Keçi Adası'nı ziyaret etti. Çipras, Yunan askerleriyle poz verdi.

HARİTALI KIŞKIRTMA

ABD'den adaların egemenliğiyle ilgili yapılan açıklamaları manşetlere taşıyan Yunan medyasında Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki talepleri" adı verilen 16 haritanın Yunanistan'ın temsilciliklerine gönderildiği ifade edildi.