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Dünya

Harkiv bölgesindeki önemli nokta Rus güçlerinin kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Zapadnoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
Harkiv bölgesindeki önemli nokta Rus güçlerinin kontrolüne geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlediği ve pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, Harkiv bölgesinin Zapadnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 136 bölgede Ukrayna'nın füze ve topçu, insansız hava araçları (İHA), yakıt depoları ile asker ve askeri teçhizatı konuşlandırdığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 114 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

652 UÇAK İMHA EDİLDİ

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 41 bin 148 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 724 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 860 obüs ve havan topu ile 30 bin 582 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Volkovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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