Harris Amerikalı Müslüman temsilcilerle görüştü

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin kasımda düzenlenecek başkanlık seçimindeki adayı Kamala Harris, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ile Lübnan'a saldırılarına karşı çıkan Amerikalı Müslüman ve Arap temsilcilerle bir araya geldi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Harris, ABD'deki Müslüman toplumun siyasi hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Emgage üyeleri, "Lübnan İçin Amerikan Görev Gücü"nden yetkililer ve İsrail'in Gazze'deki soykırımında birçok aile üyesini kaybeden Demokrat Parti destekçisi ABD'li Hala Hijazi ile Michigan eyaletinde görüştü.

Emgage'in X hesabından yapılan paylaşıma göre, grup, Harris'e başkanlığa seçilmesi halinde "Lübnan ve Gazze'de savaşa" son vermesi ve ABD'nin bölgedeki politikasını "sıfırlamak" için elinden geleni yapması çağrısında bulundu.

Paylaşımda, "Emgage, ABD'deki Müslüman toplumun, daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşen krizin ele alınışından duyduğu hayal kırıklığını yineledi. Emgage, Harris'ten Başkan (Joe) Biden'a şiddete bir an evvel son verilmesinin aciliyetini vurgulamasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Harris'in seçim kampanyası ekibi de görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Kampanya ekibi, başkan adayının görüşmede "Gazze'de yaşanan acıların boyutundan duyduğu endişeyi" dile getirdiğini ve "Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalarını" anlattığını kaydetti.

Diğer yandan, ABD'de Filistin destekçisi "Bağlılık Bildirmeyenler Hareketi"nin kurucularından Abbas Alawieh, X hesabından yaptığı açıklamada, hareketin görüşmeye davet edilmediğini duyurdu.

Alawieh, "İhtiyacımız olan şey, Harris'in seçilmesi halinde uluslararası insancıl hukuka ve ABD yasalarına saygı duyacağını söylemesi ve İsrail ordusuna savaş suçları için silah göndermeyi durdurmasıdır. Ayrıca, uzun zamandır dile getirdiğimiz talebimizi yineliyoruz: Bu yönetimin (Binyamin) Netanyahu'ya gönderdiği bombalarla sevdikleri öldürülen Filistin ve Lübnanlı Amerikalı ailelerle görüşün." ifadelerini kullandı.

- DEMOKRAT PARTİ KONGRESİNDE FİLİSTİNLİ BİR KİŞİ KONUŞTURULMAMIŞTI

ABD'nin Chicago kentindeki Demokrat Parti Kongresini düzenleyen parti yönetimi 23 Ağustos'ta, birçok Kongre üyesinin, ön seçimlerde seçilen delegelerin ve sivil toplum örgütlerinin çağrılarına rağmen kongrenin son gününde Filistinli Amerikalı bir ismin sahnede konuşma yapmasına izin vermemişti.

Filistin destekçisi 30 Demokrat delege, Demokratik Ulusal Kongre'de (DNC) Filistinli bir konuşmacının bulunması talepleri karşılık bulmayınca bina önünde eylem yapmıştı.

Kongrede İsrailli esirlerden birinin ailesinin konuşma yapmasına rağmen Filistin asıllı bir konuşmacıya izin verilmemesine Filistin destekçisi delegeler ve Demokrat Partililer tepki göstermişti.

"Worldpopulationreview" internet sitesindeki verilere göre, Michigan eyaletinde yaklaşık 242 bin Müslüman bulunuyor. Eyalette ayrıca, bazı Müslümanların "Bağlılık Bildirmeyenler Hareketi"ne destek verdiği biliniyor.