Harris, Meksika sınırını ziyaret edecek

AA 09 Haziran 2021 Çarşamba 07:48 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 07:48

Meksika ziyareti kapsamında başkent Meksiko'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Harris, Meksika ve Guatemala ziyaretlerine ilişkin kalkınma ve göç için özel anlaşmalar yaptığını, ziyaretin verimli geçtiğini kaydetti.

Harris, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile seyahat kısıtlamalarını yeniden gözden geçirme konusunu konuştuklarını anlatarak, "Lopez Obrador, ABD'ye vize başvurusu şartlarının gevşetilmesi gerekliliğinden bahsetti, kendisine bunu ayrıntılı ele almak üzere iki taraflı çalışma ekibinin oluşturulacağını söyledim." ifadesini kullandı.

Orta Amerikalı göçmenlere Kuzey bölgesine göç edilmemesi çağrısında bulunan Harris, "Önceliğimiz göç sorununun kökeniyle ilgilenmek. Hafife almıyoruz, asıl nedenlere odaklanmaya çalışıyoruz. Yakında Meksika sınırını ziyaret edeceğim." diye konuştu.

Harris, Beyaz Saray kabine üyelerinin ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için Meksika'nın ekonomi sektörüyle birlikte çalışacağını kaydederek, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik ülkede işgücü reformunu teşvik etmek için 130 milyon dolarlık bir destek verildiğini bildirdi.

- "ÇOĞU GÖÇMEN EVE DÖNMEK İSTİYOR "

Göçmenlerin ülkelerinde yaşadığı şiddet ve fırsat yetersizlikleri nedeniyle bulundukları yerleri terk ettiğine dikkati çeken Harris, "Guatemala ve Meksika devlet başkanlarıyla bu konulara yönelik verimli görüşmeler yaptık. Göçmenler aynı zamanda geldikleri yerlerde de fırsat yoksunluğu gerekçesiyle çoğu göçmen eve dönmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceliğinin göçmenlik makamları tarafından ayrılan aileleri bulmak olduğunu hatırlatan Harris, aileleri yeniden buluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İlk yurt dışı ziyaretini Guatemala'ya gerçekleştiren Harris, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei tarafından dün Ulusal Kültür Sarayı'nda kabul edilmişti.

