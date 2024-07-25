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Dünya

Harris, Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ve ABD eski Başkanı Donald Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu belirtti.

IHA25 Temmuz 2024 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
Harris, Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu açıkladı
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ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti'nin başkan adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'a yönelik açıklamalarını sürdürüyor. Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, salı günü yaptığı açıklamada Harris'le "kesinlikle" tartışmak istediğini ve "aslında birden fazla tartışmaya katılmaya istekli olduğunu" söyleyerek, "Hiçbir şeye katılmadım. Joe Biden ile bir münazaraya katılmayı kabul ettim. Ama onunla münazaraya katılmak istiyorum ve o da farklı olmayacak, çünkü aynı politikalara sahipler. Bence münazarada bulunmak başkanlık yarışı için önemli, gerçekten de öyle düşünüyorum. Bir nevi münazaraya katılma zorunluluğunuz var" demişti.

ABD merkezli Fox News, Trump ile Harris arasında 17 Eylül'de bir canlı yayın tartışması düzenlemeyi önermişti. Tartışmanın kararsız eyaletlerden Pensilvanya'da gerçekleşeceği ve Bret Baier ile Martha MacCallum moderatörlüğünde yapılacağı ifade edilmişti.

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