Harris'ten sonra Trump'tan da 'fiziksel ve zihinsel' sağlık durum raporu istendi

CBS News'taki habere göre, Harris'in doktoru Joshua Simmons, başkan yardımcısının sağlık durumu, ailesinin sağlık geçmişi gibi detayların yer aldığı sağlık raporunu açıkladı.

Simmons, yazılı açıklamasında, Harris'in sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu ve "başkanlık için gerekli fiziksel ve zihinsel dirence sahip olduğunu" belirtti.

Harris'in bazı alerjileri nedeniyle 3 yıldır alerjen immünoterapisi gördüğünü belirten Simmons, Harris'in aile geçmişinde kolon kanseri görüldüğünü, bu nedenle Harris'in düzenli olarak gerekli tetkikleri yaptırdığını aktardı.

Raporun açıklanmasının ardından Harris'in seçim kampanyası ekibi, Cumhuriyetçi aday Trump'a "güncel sağlık durumunu açıklama çağrısı" yaptı.

Daha sonra Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri, eski başkanın "başkomutan olmak için mükemmel ve kusursuz sağlıkta" olduğunu ifade etti ancak sağlık durumuna ilişkin detay vermedi.