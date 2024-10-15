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Dünya

Harris'ten Trump hakkında şaşırtan iddia! Akli dengesini mi yitiriyor?

ABD Başkan adayı Kamala Harris, rakibi Donald Trump'ın seçim günü 'içerideki düşmanlarla' başa çıkmak için ordudan destek alınması gerektiği yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Harris, Pensilvanya'nın Erie şehrinde düzenlediği mitingde Trump'ın 'akli dengesini yitirmeye başladığını' söyledi.

AA15 Ekim 2024 Salı 12:41 - Güncelleme:
Harris'ten Trump hakkında şaşırtan iddia! Akli dengesini mi yitiriyor?
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Harris, Pensilvanya eyaletine bağlı Erie şehrinde düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın "en kötü insanlar içimizdeki düşmanlar" ve bunlara karşı seçim gününde ordudan destek alınması gibi söylemlerini içeren bir klip oynattı.

"TRUMP, GİTGİDE AKLİ DENGESİNİ YİTİRMEYE BAŞLADI"

Trump'ın ifadelerinin "tehlikeli" olduğunu ve kendisini desteklemeyen Amerikalıları "düşman" olarak nitelendirdiğini kaydeden Harris, "Donald Trump, gitgide dengesizleşmeye ve akli dengesini yitirmeye başladı." dedi.

Harris, ikinci bir Trump döneminin ABD için "tehlikeli" olacağını ifade etti.

TRUMP'IN ÖNERİSİ

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Fox News'a verdiği mülakatta, "Bence daha büyük sorun içimizdeki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var." demişti.

Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan destek alınmasını önermişti.

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