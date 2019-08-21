Harry Potter’ın yıldızları aşk mı yaşıyor?

Neredeyse bütün çocukluk dönemlerini Harry Potter serisini çekmek için birlikte geçiren 31 yaşındaki Tom Felton ve 29 yaşındaki Emma Watson’ın bu pozu, aralarında bir ilişki yaşandığına ilişkin söylentilerin fitilini ateşledi.

Emma Watson’ın geçtiğimiz yıllarda Tom Felton’a karşı yoğun hislere sahip olduğunu itiraf etmiş olmasının bu söylentilerde büyük payı olduğu düşünülürken, eğlence ve magazin üzerine yayın yapan Entertainment Tonight (ET) ise söylentilerin gerçeklik payı olmadığını ve ikilinin çok yakın arkadaşlar olduğunu yazdı.