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Harry Potter’ın yıldızları aşk mı yaşıyor?

Harry Potter serisinde Hermione Granger karakterine hayat veren Emma Watson ve Draco Malfoy karakterini canlandıran Tom Felton arasında bir ilişki olduğuna yönelik söylentilerin fitili ateşlendi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bir döneme damgasını vuran Harry Potter’ın film setlerinde birlikte büyüyen yıldız oyuncular Emma Watson ve Tom Felton’ın samimi fotoğrafları, aralarında bir ilişki olduğuna ilişkin söylentilerin fitilini ateşledi.
 
Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy karakterini canlandıran Tom Felton, kişisel Instagram hesabında, Hermione Granger karakterine hayat veren Emma Watson’a gitar çalmayı öğretirken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
 
 
Neredeyse bütün çocukluk dönemlerini Harry Potter serisini çekmek için birlikte geçiren 31 yaşındaki Tom Felton ve 29 yaşındaki Emma Watson’ın bu pozu, aralarında bir ilişki yaşandığına ilişkin söylentilerin fitilini ateşledi.
 
Emma Watson’ın geçtiğimiz yıllarda Tom Felton’a karşı yoğun hislere sahip olduğunu itiraf etmiş olmasının bu söylentilerde büyük payı olduğu düşünülürken, eğlence ve magazin üzerine yayın yapan Entertainment Tonight (ET) ise söylentilerin gerçeklik payı olmadığını ve ikilinin çok yakın arkadaşlar olduğunu yazdı.
 
ET’de yer alan bir diğer bilgiye göre, Emma Watson ile Tom Felton arasındaki ilişki dedikoduları ilk kez gündeme gelmiyor. Şubat 2019’da arabasının içinde otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Emma Watson, fotoğraf notuna “En iyi fotoğrafınızı arkadaşlarınız çeker” yazarak fotoğrafın Tom Felton tarafından çekildiğini aktarmıştı.

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