Hartum'da bir fabrikada patlama meydana geldi: 15 ölü
Sudan'ın başkenti Hartum'un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Sudan Doktorlar Komitesi tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Hartum’un Bahri bölgesinde bir seramik fabrikasında gaz tüplerinin patlaması sonucu meydana gelen yangın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangın sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Şark'ul Avsat'ın haberine göre, çıkan yangının tesise bağlı olan gaz tankının patlamasından kaynaklandığı ve tesisde önemli hasarın meydana geldiği aktarıldı.
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