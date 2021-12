Harvard açıkladı! Binlerce kişinin hayatı kurtuldu

NTV 14 Aralık 2021 Salı 14:36 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 14:37

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, son 10 yılda artan elektrikli araç sayısı ve azalan emisyon oranının binlerce kişinin hayatını kurtardığı açıklandı.

Bilim insanları tarafından çevre ve halk sağlığı üzerine yapılan çalışmada, on yıl boyunca araçlardan kaynaklanan emisyonlardaki düşüşlerin etkisi incelendi.

Araştırmanın raporunda, 2008 yılında karbon emisyonu sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 700 olduğu, 2017 yılında ise bunun 19 bin 800'e gerilediği belirtildi.

NTV'nin haberine göre, bulgulara göre emisyonlardaki azalmanın ekonomik faydalarının 270 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayımlanan çalışmada araştırmacılar ayrıca, araçların zaman periyodu boyunca 2008 seviyelerinde hava kirliliği yaymaya devam etmesi halinde, 2017'deki ölüm toplamının 2,4 kat daha yüksek olacağı sonucuna vardılar.

Araştırmaya göre, fosil yakıt şirketleri ve araç üreticileri üzerindeki daha katı düzenlemelerle azaltılan sağlık yükünün büyük bir bölümünü otomobil, kamyonet ve SUV gibi araçlar oluşturuyor.

Harvard'da çevre sağlığı araştırmacısı ve çalışmanın baş yazarı Ernani Choma, "Emisyonları azaltmadaki önemli ilerlemeye rağmen, nüfusun ve daha büyük araçların karşı koyma etkisine sahipsiniz" derken, "Bu nedenle, daha katı politikaları yürürlüğe koymazsak önemli ilerlemeler elde etmek zor olacak" dedi.

Emisyonların azaltılmasının sağlık yararları ve ekonomik etkileri hakkında daha önce araştırmalar yapılmış olsa da, araştırma ekibine bağlı olmayan uzmanlara göre bu çalışma, emisyonların halk sağlığını nasıl etkilediğine dair daha kesin bir tablo çiziyor.

Minnesota Üniversitesi'nde hava kalitesi araştırmacısı olan Sumil Thakrar, "İyi çevre politikası, son on yılda ulaşım emisyonlarını büyük ölçüde azalttı" dedi.

Thakrar, "Bu emisyon kontrollerinin faydalarını iyi anlamak zor çünkü diğer birçok hareketli parçayı takip etmeyi gerektiriyor ve bence yazarlar olağanüstü bir iş çıkarıyorlar" diye konuştu.

Çalışma ayrıca araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinden kaynaklanan iklim faydalarına da bakarken, bu faydaların genel ekonomik kazanımların yüzde 3 ila yüzde 19'unu oluşturduğunu buldu.

George Washington Üniversitesi'nde çevre ve iş sağlığı ve küresel sağlık doçenti Susan Anenberg, bunun nedeni, ABD'deki ulaşım emisyonlarını azaltmaya yönelik çoğu yaklaşımın iklim değişikliğini değil hava kirliliğini engellemeyi amaçladığını söyledi.

Anenberg "Katalitik konvertörler, dizel partikül filtreleri, kirleticileri alıyorlar ancak bunlar karbondioksit için hiçbir şey yapmıyorlar" dedi.