Harvard'a federal yaptırım: Devlet desteği kesildi

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, antisemitizme karşı yeterli önlem almadığını belirterek Harvard Üniversitesi'ne 60 milyon dolarlık federal hibeyi sonlandırdı.

ABD'nin en köklü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi ile Başkan Donald Trump yönetimi arasındaki kriz sürüyor. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "yükseköğrenimde medeni hakları korumak" amacıyla kararlı adımlar atıldığı belirtilerek Harvard Üniversitesi'nin antisemitik tutum ve ırk ayrımcılığını ele alma konusundaki başarısızlığı nedeniyle üniversiteye 60 milyon dolar tutarındaki hibenin sonlandırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Trump yönetiminde kampüslerde ayrımcılığa müsamaha gösterilmeyecek. Federal fonlar tüm öğrencileri koruyan kurumları desteklemeli" ifadeleri kullanıldı.

HARVARD İLE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Trump yönetimi, göreve başladığı ocak ayından bu yana politikalarında değişikliğe gitmemeleri halinde fon kesintileriyle karşı karşıya kalabileceklerini belirterek bazı üniversitelere uyarılarda bulunmuştu. Yönetimin temel talepleri arasında kampüslerde "antisemitizme (Yahudi karşıtlığı)" izin verilmemesi yer alıyordu. Trump yönetimi, 11 Nisan'da Harvard Üniversitesi'ne mektup göndererek üniversite yönetiminde reforma ve yeniden yapılandırmaya gidilmesini talep etmişti. Üniversite ise 14 Nisan'da Trump yönetiminin taleplerini reddetmiş, bunun üzerine üniversiteye yönelik 2.2 milyar dolarlık fon ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedeli dondurulmuştu. Harvard Üniversitesi ise hükümetin üniversiteye sağladığı fonları dondurmasını engellemek için ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtığını duyurmuştu.

TRUMP, ÜNİVERSİTELERİ YAHUDİ ÖĞRENCİLERİ KORUMADA BAŞARISIZ KALMAKLA SUÇLAMIŞTI

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından ABD'deki üniversite kampüslerinde başlayan Filistin'e destek protestoları kısa sürede ülke geneline yayılmış, üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrenci ve akademik personele şiddet uygulanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumada başarısız kalmakla suçlamıştı.