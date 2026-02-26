ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in odağında bulunduğu ilişkiler ağı, bir ünlü ismi daha koltuğundan etti.

Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers, tutuklu yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Epstein ile bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından, Harvard Üniversitesi'ndeki akademik ve idari görevlerinden istifa etme kararı aldı. Summers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu akademik yılın sonunda Harvard'dan emekli olacağını belirterek, "50 yıl önce yüksek lisans öğrencisi olarak geldiğimden beri ders verdiğim Harvard'daki binlerce öğrenci ve meslektaşıma minnettarım" ifadelerini kullandı. Summers, "Resmi sorumluluklarım olmaksızın, emekli bir profesör olarak çeşitli küresel ekonomik meseleler üzerine araştırma, analiz ve yorum yapmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

DİREKTÖRLÜK GÖREVİNDEN İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Harvard sözcüsü Jason Newton ise, istifa kararını doğrulayarak Summers'ın aynı zamanda idarecilik görevinden de ayrılacağını belirtti. Newton, "Harvard Kennedy School Dekanı Jeremy Weinstein, üniversitenin kısa süre önce hükümet tarafından yayınlanan Jeffrey Epstein belgeleri hakkında yürüttüğü soruşturma ile bağlantılı olarak, Profesör Larry Summers'ın Mossavar-Rahmani İş Dünyası ve Kamu Yönetimi Merkezi eş direktörlüğü görevinden istifasını kabul etmiştir" açıklamasında bulundu. Newton, Summers'ın akademik yılın bitimine dek izinde olacağını da sözlerine ekledi.

EPSTEİN İLE İLİŞKİLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan ve 2001-2006 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nin başkanlığını yürüten Summers, kamuoyuna açıklanan Epstein belgeleriyle gündeme gelmişti. Summers'ın, Epstein ile uzun yıllara dayanan yakın bir kişisel ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Summers'ın, tutuklanmasından kısa bir süre öncesine kadar Epstein ile düzenli iletişimde kaldığı, ondan özel hayatıyla ilgili tavsiyeler aldığı ve Epstein'in 2014 tarihli vasiyet taslağında yedek vasi olarak yer aldığı kamuoyuna yansımıştı. Skandalın patlak vermesinin ardından Summers, ABD merkezli bazı medya kuruluşlarındaki görevlerinden de ayrılmak zorunda kalmıştı.

