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Hasan Ruhani: Füze programı için kimseden izin almadık, almayacağız

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin askeri gücünü ve füze programını genişletmeye devam edeceğini açıklayarak, 'Farklı füzeler geliştirmek için kimseden izin almadık ve almayacağız' dedi.

  • star.com.tr
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Devrimi'nin 40'ıncı yılını kutlama törenleri için İran'ın başkenti Tahran'da toplanan halka hitap etti.

ABD ve Batı ülkelerinden yükselen itirazlara rağmen ülkesinin askeri gücünü ve füze programını genişletmeye devam edeceğini açıklayan Ruhani, "Farklı füzeler geliştirmek için kimseden izin almadık ve almayacağız. Biz yolumuza ve askeri gücümüze devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ruhani, insanların zorluklarla karşı karşıya kalsalar bile İran'ın ABD yaptırımlarını yeneceğini belirterek, ABD’nin İran'a karşı kurduğu "komploların" hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

ABD VE FRANSA'DAN İRAN'IN FÜZE PROGRAMINA SERT TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın geçtiğimiz aylarda kendi ürettiği roketlerle uzaya uydu fırlatma planına burada kullanılan roketlerin kıtalararası balistik füzelerde kullanılan teknolojiyle neredeyse aynı olduğunu belirterek sert tepki göstermiş, Roketlerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2231 no’lu kararını ihlal ettiğini savunmuştu.
 
Pompeo, “Rejim uluslararası güvenliği tehdit ederken beklemeyeceğiz.” diyerek İran’a karşı yeni yaptırım sinyalinde bulunmuştu.
 
Fransa'dan da İran'a sert tepki gelmiş, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll İran’ın uydu fırlatma girişimini “şiddetle” kınayarak, İran’ın nükleer silah taşıyabilen balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerini derhal durdurmasını istemişti.
 
“İran’ın balistik programı, uluslararası toplum ve Fransa için endişe kaynağıdır.” diyen Fransız sözcü, İran’ı BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uymaya çağırmıştı.

 

Meliha ninenin Erdoğan sevgisi

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