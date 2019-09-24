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Hasan Ruhani: Macron'un çabaları, Trump yaptırımları kaldırırsa sonuç verebilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tahran ile Washington arasındaki uzlaşı çabalarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasıyla sonuç verebileceğini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'deki basın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, Tahran-Washington arasındaki müzakere ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzlaşı çabalarının, Trump'ın nükleer anlaşmadan ayrıldıktan sonra uyguladığı yaptırımları kaldırması halinde etkili olabileceğine vurgu yapan Ruhani, "Eğer yaptırımlar kalkarsa 5+1 ülkeleri çerçevesindeki müzakereler mümkün olabilir. Macron'un çabaları Trump'ın yaptırımları iptal etmesiyle sonuç verebilir. Maksimum baskı politikası adı altında uygulanan yaptırımların devamı, ABD'nin müzakere için ön şartı durumunda. Bize göre ise öncelikle tüm ön şartların ortadan kalkması gerekiyor." ifadelerini kullandı. 
 
Saudi Aramco saldırısıyla ilgili "Yemen ordusunun füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapma kapasitesinin olduğuna inanmak istemedikleri için İran'ı suçladıklarını" savunan Ruhani, şunları kaydetti:
 
"İran'ı suçlayanlar, Yemenlilerin askeri gelişmişliği konusunda gerçekçi bilgiye sahip değil. Gözlerini kapatmış ve sadece şüphe oluşturmakla yetiniyorlar. ABD radarlarının ve büyük hava savunma sistemlerinin atılan füzeler ve İHA'lar karşısındaki zaafı inkar edilemez. Yemenliler aslında ABD'yi küçük düşürdüler ve Suudi Arabistan'a silah temin edenleri uyardılar." 

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